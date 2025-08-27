AEK Larnaca de Yerson Chacón jugará la Conference League

El AEK Larnaca de Yerson Ronaldo Chacón quedó eliminado de la UEFA Europa League al perder ante el Brann en la vuelta de los playoffs.

El volante fue titular y disputó 88 minutos, en la derrota 0-4 del cuadro chipriota ante el noruego.

El AEK perdió con un global de 6-1 y bajó a la UEFA Conference League, competición en la que estará en la fase de liga que será sorteada el viernes.

Chacón jugó 8 partidos en las rondas preliminares del segundo torneo europeo, con 2 goles anotados y 1 asistencia.

Lavinotinto.com

Foto: Aek.com.cy