Zamora y Táchira ganaron en la tanda dominical

Este domingo se disputaron cuatro partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, con victorias para Zamora FC y Deportivo Táchira.

Zamora goleó 0-3 al colista Trujillanos FC. José Sequera en el minuto 11, Richard Celis en el 62 y Erickson Gallardo en el 72 anotaron los goles, todos con asistencias del colombiano Freddy Espinal.

Táchira venció 1-0 a Estudiantes de Mérida en el clásico andino. El tanto de la diferencia llegó con un remate desde fuera del área del uruguayo Jairo Villalpando en el 41.

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Portuguesa FC y Rayo Zuliano empataron 1-1. José Luis Ochoa adelantó a la visita en el 50. El argentino Jonathan Cañete marcó la igualdad en el 58 y en el cierre tuvo la oportunidad del triunfo en un penal que tapó José Camacaro.

Monagas SC y Caracas FC emparejaron 1-1. Edder Farías abrió la cuenta en el 42 y el colombiano Juan Sebastián González logró la agónica paridad en el 90+6.

La jornada se completará el lunes con los compromisos Carabobo FC-Academia Puerto Cabello y Metropolitanos FC-Anzoátegui FC.

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Foto: Prensa Trujillanos FC