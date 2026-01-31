Zamora y La Guaira sumaron sus primeras victorias

Este sábado se disputaron tres encuentros de la primera jornada del Torneo Apertura 2026, con triunfos para Zamora FC y Deportivo La Guaira.

Zamora superó 0-1 a Rayo Zuliano, la primera victoria para un visitante en la naciente campaña. El gol de la diferencia llegó en el minuto 16 por medio de Jean Paul Madera.

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La Guaira ganó 2-0 ante Monagas SC. El colombiano Flabián Londoño anotó con un cabezazo en el minuto 40 y José Correa aumentó en el 54.

Carabobo FC y Portuguesa FC empataron 0-0 en Valencia. Ambos terminaron con uno menos, por las expulsiones de Abraham Bahachille y Gonzalo Salega.

El domingo cerrará la fecha inaugural con los duelos Estudiantes de Mérida-Caracas FC y UCV FC-Trujillanos FC.

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Foto: Prensa Carabobo FC