Zamora FC con una semana de varias altas

Zamora FC confirmó durante la semana varios de sus fichajes para el Torneo Apertura 2026 de la primera división.

Las más reciente fueron la del volante colombiano Cristian Mateo Díaz y el regreso de Santos Torrealba, tras unos meses de pasantía por las categorías menores del Vasco da Gama brasileño.

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Anteriormente, el conjunto blanquinegro anunció a Richard Celis y al paraguayo Ronald Acuña, quien vivirá su segunda etapa en el equipo.

Las restantes incorporaciones del cuadro barinés son Hermes Rodríguez y Brayan Rodríguez, anunciados más temprano este mes.

Zamora debutará en el nuevo campeonato la próxima semana, como visitante ante Rayo Zuliano.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo