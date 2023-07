Yerson Chacón: “Hicimos un partido para ganarlo”

Deportivo Táchira continuó en el segundo lugar de la Liga Futve tras igualar en el clásico ante Caracas FC, en un entretenido partido disputado en el Olímpico capitalino.

“Hicimos un partido para ganarlo, no se nos dio, se nos escapó al final“, resumió Yerson Ronaldo Chacón tras el compromiso.

El local inició al frente en el marcador, pero el conjunto aurinegro remontó en la segunda parte. Finalmente, el resultado fue un empate al igual que en la ida disputada en la primera vuelta de la Temporada 2023.

“Con el gol de ellos no bajamos los brazos, tuvimos otra cara, fuimos hacia delante. Nos sirve de mucho, sumar de visitante no es fácil, es un clásico e iba a ser complicado. Tenemos una semana de para, todos los equipos podrán sumar y nosotros no“, analizó Chacón.

El volante anotó el segundo gol tachirense, en un momento en el que estaba ubicado como delantero tras las modificaciones del técnico Eduardo Saragó.

“Estuve jugando de 9 en el segundo tiempo y era lo que querían, que me juntara con Esli (García), con Ritacco, y marcar diagonales, que fue como pude conseguir el gol“, repasó el jugador.

“Me hacía falta un partido así, demostrar lo que yo soy. El equipo hizo un gran partido en el ataque“, afirmó Chacón.

Foto: Prensa Deportivo Táchira