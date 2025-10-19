Yangel Herrera se estrenó con la Real Sociedad

La Real Sociedad contó por primera vez con la presencia de los dos venezolanos de su plantel, al enfrentar este domingo al Celta.

Yangel Herrera se estrenó como titular, disputó 57 minutos y fue amonestado, en el empate 1-1 del cuadro vasco como visitante.

El mediocampista ya había visto acción en un amistoso durante la fecha FIFA, así que fue su debut en un partido oficial con el club.

Jon Aramburu fue titular y jugó 76 minutos.

Real Sociedad está en el puesto 18 de la clasificación de la liga española, con 6 puntos en 9 encuentros.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo