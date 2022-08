Yangel Herrera fue presentado por el Girona

Este jueves, el Girona español presentó oficialmente al mediocampista venezolano Yangel Herrera, uno de sus refuerzos para la temporada en la que está de regreso a la primera división.

“Nunca cuadraban los tiempos, porque no había coincidido mi estancia aquí con el Girona en primera, como ha sucedido ahora“, comentó el volante en una rueda de prensa.

El director deportivo del club catalán, Quique Cárcel, aseguró que han hecho seguimiento al jugador desde hace casi cuatro años. El fichaje del guaireño es una cesión por un año desde el Manchester City.

“Cualquier futbolista lo que quiere es establecerse en un club, sobre todo cuando tienes familia. Y aquí tendré la oportunidad de seguir mostrándome y seguir compitiendo en la primera división“, argumentó Herrera en relación a su búsqueda de estabilidad deportiva.

El Girona debutará el domingo de visita ante el Valencia. Pese a que vio acción en los compromisos de pretemporada, el vinotinto reconoció que todavía no está en su mejor forma.

“Me encuentro bastante bien, pero no he hecho una pretemporada completa como el resto de mis compañeros y aún no estoy al cien por cien“, afirmó.

