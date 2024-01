Yair Ramos cedido al Cincinnati

El Caracas FC anunció la cesión del mediocampista Yair Ramos al Cincinnati estadounidense.

“La junta directiva del Caracas FC anuncia de manera oficial la cesión por un año con opción a compra del mediocampista Yair Ramos al FC Cincinnati“, indicó el club avileño en una nota de prensa.

El jugador de 18 años de edad participó con el Caracas en dos ediciones de la Copa Libertadores sub-20 y ha recibido convocatorias al equipo profesional, aunque sin debutar.

Por su parte el equipo de la MLS informó que el criollo fue fichado para su filial, FC Cincinnati 2, que milita en la MLS Next Pro.

Welcome to Cincinnati! #FCC2 sign midfielders Yair Ramos and Yeiner Valoyes to NEXT Pro roster: https://t.co/GyLvYi3D20 pic.twitter.com/o59Mcqs0J6

— FC Cincinnati 2 (@FCCincinnati2) January 16, 2024