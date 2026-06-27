Wuhan de Jhonder Cádiz perdió en la liga china

El Wuhan Three Towns de Jhonder Cádiz perdió este sábado ante el Beijing Guoan, en el reinicio de la liga china.

El delantero disputó todo el encuentro, en la derrota de su equipo 1-0 fuera de casa.

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Cádiz vio detenida en 7 su racha de partidos consecutivos marcando, aunque con 12 goles en 16 jornadas se mantuvo como uno de los líderes goleadores de la competición.

Wuhan está en el penúltimo lugar de la clasificación de la Super League, con 8 puntos en 16 fechas.

Lavinotinto.com

Foto: Ttplus.cn