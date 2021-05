Víctor García: “He ido mejorando”

Víctor García, lateral derecho venezolano del Alcorcón, declaró que, pese a la delicada situación que atraviesa el equipo, en plena pelea por la permanencia, “la actitud es muy positiva y se va a conseguir la salvación”.

Víctor García, de 26 años, llegó al Alcorcón en septiembre de 2020 tras rescindir su contrato con el Vitória Guimaraes portugués, en el que estuvo las últimas tres campañas.

“El Alcorcón fue uno de los clubes que más se interesó por mí. Además, la segunda española es una de las competiciones más potentes de Europa, por lo que no lo dudé. Aquí me siento muy feliz y estoy muy agradecido al club por la oportunidad que me ha brindado y que deseo devolver“, dijo García, en declaraciones difundidas por el club.

El lateral venezolano se ha encontrado en Alcorcón “un grupo muy unido y muy familiar, algo que ha venido muy bien en los momentos complicados de la temporada“.

“Eso nos ha servido para animarmos, levantarnos rápido y con más fuerza e ilusión para ofrecer lo mejor de cada uno“, confesó García, convencido que tiene “que dar mucho más de lo dado hasta ahora”.

“El comienzo, y sin que sirva de excusas porque no me gustan, fue un poco complicado porque llegué con la temporada empezada, a lo que se me unieron varias lesiones, pero he ido mejorando y seguro que voy a seguir creciendo futbolísticamente para ayudar en todo al equipo y poder conseguir nuestro objetivo de la permanencia“, manifestó.

“La actitud del equipo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es muy positiva y eso se traslada. Tenemos a nuestro entrenador (Juan Antonio Anquela) que nos incide constantemente en que estemos activos y seamos competitivos, bien organizados, posicionados en defensa y ataque y que actuemos con intensidad. Con todo ello, a buen seguro que lo vamos a conseguir“, apuntó.

García no ha podido disfrutar esta temporada del apoyo de la afición alfarera en las gradas de Santo Domingo.

“Todos estamos esperando a que puedan regresar al estadio porque su apoyo es fundamental para nuestra motivación. Es muy bonito jugar en tu estadio, delante de tu afición, y poder brindarles todo lo mejor. Pronto, muy pronto, estaremos todos juntos en Santo Domingo“, concluyó.

