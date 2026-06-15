Uruguay empató y Sudamérica siguió sin ganar

La jornada del lunes en el Mundial 2026 registró cuatro empates y mantuvo la racha de las selecciones de Conmebol sin victorias.

Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudita. En un partido en el que fue de menos a más, la Celeste estuvo en desventaja desde el minuto 41 con gol de Abdulelah Al Amri y logró el empate en el 80 con Maximiliano Araújo.

En el otro encuentro del Grupo H se registró el primer 0-0 de la actual edición, entre España y Cabo Verde tras un ejercicio de resistencia del cuadro africano.

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Bélgica y Egipto empataron 1-1. Emam Ashour abrió el marcador en el 19 y en el 66 un autogol de Mohamed Hany trajo la igualdad en un duelo intenso y parejo.

El Grupo G también tiene a todos sus equipos en igualdad porque Irán y Nueva Zelanda emparejaron 2-2. En un compromiso de intercambio de ataques aunque desordenado, Elijah Just adelantó a los All Whites en el 7 y Ramin Rezeian empató en el 32. Just volvió a marcar 54 y Mohammad Mohebi igualó en el 64.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo