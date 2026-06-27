Uruguay el primer eliminado de Sudamérica

Este viernes se completaron tres grupos más en el Mundial 2026, confirmándose la primera eliminación sudamericana del torneo.

Uruguay perdió 0-1 ante España y se despidió del certamen. Alex Baena marcó el tanto en el minuto 42, para sellar el final del camino celeste con 2 puntos en el Grupo H.

Cabo Verde igualó 0-0 con Arabia Saudita. El resultado le permitió avanzar como segundo y será el rival de Argentina en dieciseisavos.

Estos resultados confirmaron la clasificación de Paraguay como uno de los mejores terceros.

Francia goleó 1-4 a Noruega y ganó el Grupo I. Ousmane Dembélé consiguió una tripleta en el primer tiempo en el 7, 20 y 32, Désiré Doué aportó el restante en el 90+4. Descontó Thelo Aasgaard en el 21.

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Antes del pitazo inicial se dio un minuto de silencio por la tragedia de los terremotos en Venezuela.

Senegal arrolló 5-0 a Irak. Habib Diarra en el 4, Ismaïla Sarr en el 56, Pape Gueye en el 59 y 71, e Iliman Ndiaye en el 82 anotaron los goles.

Bélgica venció el Grupo G con un 1-5 ante Nueva Zelanda. Leandro Trossard en el 28 y 50, Kevin De Bruyne en el 66, Romelu Lukaku en el 86 y Alexis Saelemaekers en el 90+4 marcaron por el once europeo. Descontó Elijah Just en el 84.

Egipto empató 1-1 con Irán y pasó de ronda. Mahmoud Saber en el 5 y Ramin Rezaeian en el 14 fueron los goleadores.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo