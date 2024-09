Uruguay definió sus convocados para medirse a la Vinotinto

La selección de Uruguay dio una convocatoria con varias caras nuevas para los compromisos de eliminatorias ante Paraguay y Venezuela.

La ausencia de los suspendidos por los incidentes en la Copa América abrió la puerta para jugadores que militan en Argentina y Brasil. Además, hay ausencias por lesiones.

Darwin Núñez, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, José María Giménez y Mathías Olivera fueron los sancionados con entre tres y cinco partidos.

Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Federico Viñas y Nicolás De La Cruz fueron descartados por lesión.

Adicionalmente, Luis Suárez confirmó este lunes que el partido en Montevideo será el último con la Celeste, por lo que no se medirá a la Vinotinto: “Me voy con la tranquilidad de que hasta el viernes di todo por la selección. El máximo. No tengo nada que reprocharme”.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará el viernes a Paraguay y visitará Maturín el 10 de septiembre.

Porteros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Santiago Mele (Junior, COL), Franco Israel (Sporting, POR).

Defensas: Sebastián Cáceres (América, MEX), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú, RUS), Santiago Bueno (Wolverhampton, ING), Agustín Sant’Anna (River Plate, ARG), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Nahitan Nández (Al Qadisiyah, ARS), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, BRA), Lucas Olaza (Krasnodar, RUS), Marcelo Saracchi (Boca Juniors, ARG).

Mediocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Midtjylland, DIN), Nicolás Fonseca (River Plate, ARG), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Facundo Torres (Orlando City, EUA), Maximiliano Araújo (Sporting, POR), Brian Rodríguez (América, MEX).

Delanteros: Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Tiago Palacios (Estudiantes La Plata, ARG), Cristian Olivera (Los Angeles FC, EUA), Miguel Ángel Merentiel (Boca Juniors, ARG), Luciano Rodríguez (Bahia, BRA), Luis Suárez (Inter Miami, EUA).

