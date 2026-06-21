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Uruguay cedió un empate ante Cabo Verde

21 de junio, 2026

La tanda dominical del Mundial 2026 tuvo acción en los grupos G y H, con otro resultado preocupante para Sudamérica.

Uruguay igualó 2-2 con Cabo Verde. El cuadro africano se adelantó con un tiro libre de Kevin Pina en el minuto 21 y la Celeste remontó con Maximiliano Araújo en el 44 y Agustín Canobbio en el 45+6. Sin embargo, sufrió un tanto de Hélio Varela en el 61.

España goleó 4-0 a Arabia Saudita. Con una imagen renovada, el elenco hispano tuvo como anotadores a Lamine Yamal en el 10, Mikel Oyarzabal en el 21 y 24, y un autogol de Hassan Al Tambakti en el 49.

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Bélgica e Irán igualaron 0-0 en un duelo de trámite parejo y afectado por la expulsión promediando el segundo tiempo de Nathan Ngoy.

Egipto superó 1-3 a Nueva Zelanda. Finn Surman adelantó al elenco de la OFC en el 15. Mostafa Ziko en el 58, Mohamed Salah en el 67 y Mahmoud Trezeguet en el 82 permitieron la remontada africana.

Lavinotinto.com
Foto: FIFA

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