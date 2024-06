Ureña venció a Táchira en el inicio de la quinta fecha de Copa Venezuela

La quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2024 tuvo un partido adelantado este sábado.

Ureña SC superó 2-1 a Deportivo Táchira. Joseph Moreno adelantó de penal al local en el minuto 20. El uruguayo Haibrany Ruiz Díaz igualó en el 25, pero Ángel Belmonte marcó el segundo para el cuadro azucarero en el 36.

El resto de la fecha se disputará el domingo, con nueve encuentros y la posibilidad de definir clasificados a los octavos de final.

Copa Venezuela 2024 – Fase de grupos

Quinta jornada

Sábado 29 junio

Ureña SC 2-1 Deportivo Táchira – El Caney, Ureña

Domingo 30 junio

Inter de Barinas vs. Atlético El Vigía – Tito Salas, Sabaneta – 3:00 pm

Zamora FC vs. Portuguesa FC – Fuerte Tavacare, Barinas – 3:00 pm

Metropolitanos FC vs. Caracas FC – Olímpico, Caracas – 3:00 pm

Rayo Zuliano vs. Trujillanos FC – Pachencho Romero, Maracaibo – 3:00 pm

Atlético La Cruz vs. Monagas SC – Comanche Bottini, Maturín – 3:30 pm

Academia Puerto Cabello vs. Yaracuyanos FC – La Bombonerita, Puerto Cabello – 4:00 pm

Bolívar SC vs. Angostura FC – CTE Cachamay, Puerto Ordaz – 4:00 pm

Marítimo de La Guaira vs. Aragua FC – Camuri Chico, Caraballeda – 5:00 pm

UCV FC vs. Anzoátegui FC – Olímpico, Caracas – 7:30 pm

