UCV y Carabobo igualaron en la ida de la Final

El primer partido de la Final de la Temporada 2025 terminó con empate 1-1 entre UCV FC y Carabobo FC en el estadio Olímpico capitalino.

Aunque ambos equipos lograron generar ocasiones, el trámite estuvo marcado por las decisiones arbitrales, las interrupciones y el juego físico.

En la primera parte, el visitante tuvo más la pelota con constantes avances por los costados, pero UCV se las arregló para tener llegada como en un intento de chilena de Juan Manuel Cuesta repelido por Lucas Bruera.

Flabián Londoño contó con dos remates para el elenco carabobeño, que mantuvo el dominio hasta que un despiste defensivo le permitió a Yeiber Murillo en el minuto 45+2 dejar regado a Bruera y definir a puerta vacía.

Antes del descanso, el juvenil Alexander Granko fue expulsado a instancias del VAR y esto alteró definitivamente el compromiso.

Carabobo atacó el resto de la noche y UCV contragolpeó cuando pudo. El empate llegó con Carlos Ramos, pero tras la revisión de video fue anulado por fuera de lugar.

En el 66, un centro de Yohandry Orozco fue desviado hacia su propio arco por Alfonso Simarra, con lo que la visita finalmente llegó a la igualdad y pareció que se asomaba a la remontada.

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Ocasiones no le faltaron, porque José Riasco desperdició una solo dentro del área y cerca del final pegó otra en el palo derecho. UCV, en tanto, se decidió por defender el resultado.

Riasco vio la roja en un encontronazo en el área con Simarra, quien también fue expulsado luego de que su caso se revisara en el monitor.

El próximo sábado se definirá el campeón nacional, con la vuelta que se disputará en el Misael Delgado de Valencia.

1- UCV: Miguel Silva, Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez, Alfonso Simarra, Daniel Carrillo (Geremías Meléndez, 80′), Alexander González Moreno, Francisco Solé, Yeiber Murillo (Maicol Ruiz, 70′), Juan Manuel Cuesta (Yohan Cumana, 58′), Juan Camilo Zapata (Charlis Ortiz, 80′), Alexander Granko. DT: Daniel Sasso.

1- Carabobo: Lucas Bruera, Norman Rodríguez, Leonardo Aponte (Marcel Guaramato, 46′), Jean Fuentes, Carlos Ramos (Edson Alejandro Tortolero, 82′), Matías Núñez, Juan Camilo Pérez, Joshuan Berríos (José Riasco, 46′), Robert Hernández (Yonathan Del Valle, 62′), Yohandry Orozco, Flabián Londoño (Juan Diego Alegría, 86′). DT: Daniel Farías.

Goles: Yeiber Murillo 45+2′ – Alfonso Simarra 66′ ag.

Árbitro: Yender Herrera (Aragua).

Expulsados: Alexander Granko 45+10 Alfonso Simarra 90+9′ – José Riasco 90+5′.

Amonestados: Murillo, Carrillo, Miguel Silva – Berríos, Aponte, Ramos.

Estadio: Olímpico, Caracas.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Carabobo FC