UCV FC confirmó sus primeras altas

UCV FC, vigente campeón nacional, anunció sus dos primeras adiciones para la Temporada 2026.
El central Rubén Ramírez y el lateral Yanniel Hernández fueron confirmados por el cuadro ucevista.
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Ramírez está de regreso al fútbol venezolano tras su paso por las ligas de Perú y Bolivia, mientras que Hernández fue parte en la pasada campaña de Academia Puerto Cabello.
UCV disputará entre el domingo y el martes un torneo de pretemporada en el Metropolitano de Lara, junto a Deportivo La Guaira, Barquisimeto SC y Puerto Cabello.
Lavinotinto.com
Foto: Archivo