UCV FC campeón de Venezuela de 2025

UCV FC se tituló campeón de la Temporada 2025 de la primera división al superar 0-2 a Carabobo FC en la vuelta de la Final disputada en Valencia.

El cuadro capitalino se quedó con la serie con un global de 3-1 tras la igualdad de la semana pasada en el estadio Olímpico y demostrando un juego inteligente ante su rival.

La primera parte repitió lo visto en la ida, con dos equipos con intenciones de atacar pero con poca libertad para hacerlo. Pese a esto, la más clara la tuvo la visita con un tiro al palo de Kendrys Silva.

En el segundo tiempo, UCV fue paulatinamente imponiendo condiciones hasta que llevó a Carabobo al desconcierto en el tramo final y consiguió los goles para alzar el campeonato.

En el 75, Juan Camilo Zapata abrió el marcador con un penal que fue otorgado tras la revisión en el VAR.

El local sufrió la expulsión de Jean Fuentes y con la ventaja numérica llegó el segundo gol ucevista, con un centro desde la derecha de Zapata definido por Darwin Machís en el 81.

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Carabobo tuvo la ocasión para descontar en el 86, pero Matías Núñez falló desde el punto penal.

UCV se coronó en 2025 campeón del Torneo Apertura, la Copa Venezuela y la Final nacional. Estará en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, mientras que el cuadro valenciano estará en la Fase 2.

0- Carabobo: Lucas Bruera; Norman Rodríguez, Leonardo Aponte (Joshuan Berríos, 46′), Jean Fuentes; Marcel Guaramato, Matías Núñez, Yohandry Orozco (Ezequiel Neira, 79′), Juan Camilo Pérez (Yonathan Del Valle, 79′), Miguel Ángel Pernía; Juan Diego Alegría (Carlos Ramos, 46′), Flabián Londoño (Abraham Bahachille, 88′). DT: Daniel Farías.

2- UCV: Miguel Silva; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez (Williams Velásquez, 80′), Geremías Meléndez, Daniel Carrillo; Alexander González Moreno, Francisco Solé, Yeiber Murillo (Yohan Cumana, 80′), Juan Manuel Cuesta (Daniel De Sousa, 80′), Samuel Sosa (Darwin Machís, 61′); Juan Camilo Zapata (Charlis Ortiz, 89′). DT: Daniel Sasso.

Goles: Juan Camilo Zapata 75′ p Darwin Machís 81′.

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui).

Expulsados: Jean Fuentes 77′ (doble amonestación).

Amonestados: Bruera, Ramos, Fuentes, Neira – Martínez, Miguel Silva.

Estadio: Misael Delgado, Valencia.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Liga Futve