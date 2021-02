Torneo de pretemporada se disputará en Barquisimeto

Seis equipos del fútbol venezolano junto a la Vinotinto sub-20 tendrán acción desde este jueves en Barquisimeto en un torneo de pretemporada.

Aunque varios elencos ya han disputado partidos amistosos en diferentes ciudades del país, la Copa Santa Lucía será el primer certamen que reunirá a varios de los conjuntos de la primera y segunda división de cara a la temporada que empezará en abril.

El torneo larense tendrá como participantes a Deportivo Lara, Portuguesa FC, Academia Puerto Cabello, UCV FC, Hermanos Colmenarez, Academia Rey y la selección de Venezuela sub-20 A y B.

La competición se desarrollará entre el 25 y el 28 de febrero, en diferentes estadios incluidos el Farid Richa y el Metropolitano de Lara.

La primera jornada será la siguiente:

Academia Rey vs. Portuguesa FC – 4:00 pm

Academia Puerto Cabello vs. Hermanos Colmenarez – 4:00 pm

Deportivo Lara vs. Vinotinto sub-20 A – 5:00 pm

UCV FC vs. Vinotinto sub-20 B – 7:30 pm.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Lara