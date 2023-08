Tomás Rincón llegó a Brasil para unirse al Santos

El Santos brasileño espera anunciar en los próximos días el fichaje del venezolano Tomás Rincón, quien llegó a Brasil para cumplir los trámites necesarios e incorporarse al equipo.

“Cuando surgió esta posibilidad hablé con Soteldo. Estoy contento de encontrarme con él y que podamos ayudar a poner al equipo de vuelta a donde merece estar“, dijo el mediocampista a su arribo a Sao Paulo, en declaraciones recogidas por GE Globo.

Yeferson Soteldo se reincorporó al cuadro santista la semana pasada, tras estar un mes apartado, y vio acción en la reciente jornada del Brasileirao. Rincón sería el segundo venezolano en el plantel.

Loading...

“Estoy en forma, he entrenado. Me falta ritmo, claro, pero son cosas que se recuperan con el trabajo“, repasó Rincón, quien no juega un partido oficial desde junio.

“Dejemos que finalice todo, pero estoy feliz y orgulloso de venir a un club tan histórico y tan representativo“, afirmó el capitán de la Vinotinto.

El tachirense terminará de esta manera un paso de 14 temporadas por cuadros de Alemania e Italia para regresar al fútbol sudamericano.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo