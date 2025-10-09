Terminó el ciclo de Jesús Ortiz en Estudiantes de Mérida

Estudiantes de Mérida anunció la salida del director técnico Jesús Ortiz, pocos días después de la eliminación en el Torneo Clausura 2025.

«El profesor Jesús Ortiz, quien ejerció con entrega y profesionalismo el cargo de director técnico del equipo, ha presentado formalmente la renuncia a su cargo«, indicó el elenco académico en un comunicado.

«Tras un análisis respetuoso y consciente, la junta directiva ha decidido aceptar esta renuncia«, precisó la nota oficial.

«A partir de este momento, iniciará el proceso necesario para designar el nuevo cuerpo técnico«, cerró el comunicado.

Ortiz asumió el banquillo rojiblanco en mayo, luego de una breve estadía en Mineros de Guayana. Bajo el mando del entrenador, Estudiantes no avanzó a la Fase Final del Clausura y se despidió de la Copa Venezuela en los octavos de final.

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida