Técnico español negó contactos para dirigir a Chile

Internacional

El entrenador del Levante, Paco López, negó este lunes que haya mantenido contactos directos para convertirse en el sustituto de Reinaldo Rueda como técnico de la selección chilena.

“A ver si zanjo ese tema porque ya sabéis mi cabeza dónde está. Los rumores no me interesan para nada. Conmigo directamente no se ha puesto en contacto absolutamente nadie”, dijo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo de la primera división española.

El entrenador, que dirige al Levante desde marzo de 2018, se refirió así las distintas informaciones aparecidas en medios de comunicación chilenos y españoles que le vinculan con el banquillo de Chile.

“Lo que les digo a mis jugadores cuando ha existido alguna vez esto me lo aplico a mí: mi cabeza y mi foco está en el Valladolid (este martes), en el Levante y esa es la realidad ahora mismo. No hay más”, zanjó el entrenador español, que tiene contrato con el Levante hasta 2022.

EFE

Foto: Archivo

