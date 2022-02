Técnico del Granada respaldó a Machís

El Granada contará con Darwin Machís nuevamente a partir del lunes, luego de que el vinotinto se quedase en el cuadro español tras frustrarse su traspaso al Charlotte de la MLS.

“Es un jugador más de la plantilla al no haber llegado a buen puerto lo que deseaba“, confirmó este sábado el técnico nazarí Robert Moreno.

Machís regresó al cuadro andaluz luego de que ya había superado las pruebas físicas para firmar como jugador franquicia del cuadro norteamericano, operación que se cayó en el último momento.

“Si tenemos la mejor versión de Darwin mucho mejor para nosotros“, indicó el estratega.

Loading...

“La actitud de Darwin va a ser buena, no tengo duda, con más o menos acierto, él siempre ha tratado de esforzarse y hacer las cosas bien. Es querido y un jugador del que todos esperamos lo máximo, es muy importante cuando está a su nivel“, agregó Moreno.

El exseleccionador español reconoció que no es lo mejor tener un plantel de casi 30 jugadores, luego de los fichajes de invierno y el regreso de Machís: “Mi función es poner a los mejores once para ganar tratando de hacer lo mejor para el grupo, no para el individuo“.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo