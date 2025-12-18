Táchira y Carabobo tienen rivales en la Libertadores 2026

La Conmebol realizó el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026, en las que Deportivo Táchira y Carabobo FC representarán al fútbol venezolano.
El club aurinegro, que fue cabeza de serie en el sorteo, enfrentará en la Fase 1 a un cuadro boliviano, cerrando como local en Pueblo Nuevo.
El rival tachirense a día de hoy es The Strongest. En caso de que el equipo paceño sea el campeón de la Copa Bolivia, el adversario pasará a ser San Antonio Bulo Bulo.
En la Fase 2, Carabobo chocará con Huachipato, abriendo en Chile y cerrando en Valencia.
Si Táchira pasa de ronda, su contrincante en esta instancia será Deportes Tolima.
La Fase 3, en caso de que los criollos trasciendan, dejaría para Carabobo a Sporting Cristal, Alianza Lima o el paraguayo 2 de Mayo.
En el caso del once andino en la antesala de la fase de grupos le esperaría Bahia u O’Higgins.
La Fase 1 se disputará a partir del 3 de febrero y la Fase 2 a partir del 17. Los 4 ganadores de la Fase 3 completarán los 32 clubes que estarán en el sorteo de la fase de grupos el 18 de marzo.
Copa Libertadores 2026 – Fase preliminar
Fase 1
E1- Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira (VEN)
E2- Juventud (URU) vs. Universidad Católica (ECU)
E3- 2 de Mayo (PAR) vs. Alianza Lima (PER)
Fase 2
C1- E2 vs. Guaraní (PAR)
C2- E1 vs. Deportes Tolima (COL)
C3- E3 vs. Sporting Cristal (PER)
C4- Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors (ARG)
C5- Representante de Bolivia vs. Botafogo (BRA)
C6- Carabobo FC (VEN) vs. Huachipato (CHI)
C7- O’Higgins (CHI) vs. Bahia (BRA)
C8- Liverpool (URU) vs. Independiente Medellín (COL)
Fase 3
C1 vs. C8
C2 vs. C7
C3 vs. C6
C4 vs. C5
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