Táchira sumó otro uruguayo a su plantilla

El Deportivo Táchira anunció nuevos movimientos en su plantilla, dentro de la preparación para la Temporada 2026 y la Copa Libertadores.

El club aurinegro dio de baja al mediocampista argentino Juan Manuel Requena y poco después informó el arribo del uruguayo Agustín Pérez.

«Requena fue un jugador que nos aportó mucho, le ofrecimos renovar desde hace más de dos meses, pero el jugador pidió más tiempo, respetamos la decisión, nosotros como institución debemos seguir«, comentó el manager deportivo Gerzon Chacón en los medios oficiales del conjunto tachirense.

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Pérez también es mediocampista y jugó este año en el Cerro Largo de su país. Anteriormente militó en el Envigado colombiano y el Ferro Carril Oeste argentino.

Táchira disputará su primer amistoso de pretemporada el sábado ante Trujillanos FC en Pueblo Nuevo, a puerta cerrada. Del 4 al 11 de enero viajará a Bogotá como parte de la preparación.

Este jueves, el equipo dirigido por Álvaro Recoba conocerá a su rival en la Fase 1 de la Libertadores.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo