Táchira empezó la temporada con un triunfo

El Torneo Apertura 2026 arrancó este jueves con el triunfo 3-1 del Deportivo Táchira ante Anzoátegui FC.

El club aurinegro triunfó en Pueblo Nuevo a pesar de que no sacó provecho de dos penales ejecutados por Adalberto Peñaranda y tapados por Josué Agüero, uno en cada tiempo.

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Táchira dominó la segunda mitad y lo reflejó en la cuenta. En el minuto 68, el uruguayo Guillermo Fratta anotó con un cabezazo a la salida de un córner. Peñaranda aumentó en el 75.

En un contragolpe descontó el colombiano Antony Velasco en el 80. En el 90+5, Luis «Cariaco» González cerró el marcador.

La fecha inaugural continuará el viernes con el choque Academia Puerto Cabello-Metropolitanos FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa