Táchira confirmó a Delvin Alfonzo

El lateral Delvin Alfonzo se convirtió en el más reciente fichaje anunciado por el Deportivo Táchira para la Temporada 2026.

«Solidez, velocidad y mucha prestancia por la banda derecha, Delvin Alfonzo ya es Aurinegro«, publicó el club andino en las redes sociales.

Alfonzo, de 25 años de edad, firmó por un año y tendrá su primera experiencia en la máxima categoría nacional. En Venezuela militó en Chicó de Guayana y luego se marchó a Colombia, donde jugó en Boyacá Chicó, Millonarios y Águilas Doradas.

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Por otro lado, el elenco tachirense anunció el regreso del préstamo en Real Frontera de Franco Provenzano, Carlos Méndez, Wilmer Rico, Juan Aguilar y el portero Edwin Vargas, quienes ya hacen parte de la pretemporada.

El uruguayo Jairo Villalpando se reportó a los entrenamientos que se están realizando en la Cancha Alterna de Pueblo Nuevo.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo