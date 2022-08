Soteldo: “No hay nada como regresar al equipo en que fui feliz”

Este miércoles, el venezolano Yeferson Soteldo fue presentado por el Santos brasileño, en una segunda etapa en un club en el que intentará repetir el brillo de años pasados.

“Casi todos mis compañeros de la final de la Libertadores se fueron. Hay muchos jóvenes que están creciendo. El club está más organizado y eso es bueno“, analizó el criollo en la rueda de prensa oficial.

Soteldo llegó cedido del Tigres Nuevo León mexicano, regresando al equipo en el que subcampeón brasileño y de América antes de su salida en 2021.

“El amor que tengo por este club es muy grande. Cuando me fui, estaba triste. No hay nada como regresar al equipo en que fui feliz. Fueron muchas propuestas pero no jugaría en otro equipo de Brasil“, confesó el volante.

Soteldo ya está habilitado para jugar, por lo que podría estrenarse el domingo ante el Sao Paulo: “Estoy entrenando fuerte, adaptándome a mis compañeros. Si el técnico quiere que juegue desde el principio, estoy pronto“.

