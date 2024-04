Seis cupos a los cuadrangulares se definirán en la última fecha del Apertura

Ocho equipos para definir seis clasificados a la Fase Final es el panorama de cara a la jornada 13 del torneo Apertura 2024.

UCV FC y Angostura FC tienen boleto a la siguiente instancia del fútbol venezolano. Lo aseguraron con dos y una fecha de antelación, respectivamente.

Ambos también se confirmaron como los cabeza de grupo para los cuadrangulares.

Academia Puerto Cabello, Deportivo Táchira, Monagas SC e Inter de Barinas, con 19 puntos cada uno, aún no tienen definido su pase.

Portuguesa FC, Carabobo FC y Metropolitanos FC acumulan 18 y tendrán que definir su futuro en la última jornada.

Deportivo La Guaira, con 17, completa el grupo de ocho contendientes por los seis cupos.

Por su parte, Caracas FC, Rayo Zuliano, Zamora FC y Estudiantes de Mérida no tienen chance clasificatorio e irán por puntos de cara a la tabla acumulada.

Loading...

La Liga Futve no ha oficializado el calendario de la fecha 13, pero tres de los encuentros serán en casa para cuadros con sede en el estadio Olímpico y dos más en el estadio La Carolina, por lo que ha trascendido que podrían distribuirse los siete partidos entre el jueves 18 y el domingo 21 de abril.

Los ochos clasificados se emparejarán por sorteo en la siguiente ronda, en dos grupos de cuatro conjuntos cada uno, que jugarán ida y vuelta contra los otros tres componentes de su llave. En juego estará un boleto a la Final del Apertura para cada ganador de zona.

Jornada 13 – Fase Regular Torneo Apertura 2024

Estudiantes de Mérida vs. Rayo Zuliano

Carabobo FC vs. Caracas FC

Inter de Barinas vs. Monagas SC

Metropolitanos FC vs. Angostura FC

Zamora FC vs. Portuguesa FC

Deportivo La Guaira vs. Deportivo Táchira

UCV FC vs. Academia Puerto Cabello

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira