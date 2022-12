Scaloni: “Ir partido a partido y no pensar más allá”

Argentina irá este martes por la clasificación a la final del Mundial 2022 ante Croacia, en un momento anímico importante pero con la atención puesta en un rival de peso.

“La ilusión es de todos los argentinos. Eso es evidente. Este equipo juega por y para ellos, para los familiares, para la gente. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá qué pasará en estos partidos“, comentó el seleccionador Lionel Scaloni en la rueda de prensa previa a las semifinales.

Argentina llegó al grupo de los cuatro mejores de Qatar 2022 tras perder en el debut ante Arabia Saudita, imponerse ante México, Polonia, Australia y vencer en los penales a Países Bajos.

“El objetivo es ir partido a partido. Nunca fue jugar los siete partidos. Es ir partido a partido y no pensar más allá. No podemos pensar en lo que se puede lograr sin haberlo logrado. No le doy tantas vueltas a decir que es un Mundial, qué pasa si ganamos o no ganamos“, aseguró.

Croacia, por su parte, viene de superar un grupo que incluyó a la también semifinalista Marruecos, Bélgica y Canadá, para después despachar a Japón y Brasil, ambos en penales.

“Esperamos un partido muy difícil, contra un equipo de los denominados realmente equipos, porque jugó como lo que son: un gran grupo, un gran equipo, que nos va a poner las cosas difíciles“, analizó Scaloni en relación a su adversario.

“Croacia tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. No es ni defensiva ni ofensiva. Juega siempre igual, realmente bien“, agregó.

Argentina no contará con Marcos Acuña y Gonzalo Montiel por suspensión. Se espera que Nicolás Tagliafico tome el puesto de Acuña en el lateral izquierdo. En duda por su estado físico están Alejandro Gómez, Rodrigo De Paul y Ángel Di María.

“Nosotros tenemos una manera de jugar marcada, más allá de que después tengamos que tener en cuenta cómo juega el rival y las cosas que puedan hacer bien“, argumentó el estratega.

“No hay mejor descanso que el triunfo. No hay mejor manera de afrontar el siguiente partido que pasando a semifinales, más allá de la carga de minutos. Tenemos jugadores sancionados y eso sí que es una cuestión a resolver, pero, en general, estamos bien“, continuó.

Scaloni remarcó la relevancia del aspecto anímico, reforzado tras la épica contienda ante Países Bajos: “No cambia la sensación de que el partido es trascendental. Después, creo que todo el mundo, al menos dentro de nuestro cuartel, sabe que es un partido de fútbol, que intentaremos dar el máximo y que a veces la suerte te puede dar la espalda como el otro día“.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo