Savarino marcó tres goles en la victoria de Fluminense

El Fluminense de Jefferson Savarino venció al Coritiba, con una actuación destacada del volante venezolano.

Savarino fue titular, disputó 79 minutos y anotó en el 30, 49 y 65, en la goleada 4-0 del cuadro carioca como local.

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El criollo llegó a 6 goles y 2 asistencias en 21 partidos en la actual campaña del Brasileirao. Además, marcó el primer triplete en su carrera profesional.

Fluminense está en el tercer lugar de la clasificación de la Serie A, con 51 puntos en 29 jornadas.

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Foto: Imago Images