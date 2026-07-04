Rubén Ramírez jugará en el fútbol de Irak

Al Shorta, conjunto de la primera división de Irak, anunció al zaguero Rubén Ramírez como su más reciente fichaje.

«Oficial, Rubén Ramírez. El internacional venezolano fortificará a nuestro club«, publicó el cuadro asiático en las redes sociales.

Ramírez, de 30 años de edad, tendrá un rápido regreso al extranjero tras jugar el primer semestre con UCV FC. El defensor jugó anteriormente en Bolivia, Perú, Armenia y Países Bajos.

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Esta baja se unió a la de Juan Manuel Cuesta -quien partió al Sporting Cristal- como las ya confirmadas que tendrá el elenco ucevista para la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura 2026.

Adicionalmente, sufrió la pérdida de Yimvert Berroterán, fallecido en la tragedia de los terremotos del mes pasado.

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