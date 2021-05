Rondón terminó su cesión en el CSKA Moscú

El venezolano José Salomón Rondón se despidió este lunes del CSKA Moscú, en el que jugó desde febrero pasado en calidad de cedido por el Dalian chino.

“¡Fue un placer!”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

Rondón, que antes había militado en dos equipos del fútbol ruso, el Rubín y el Zenit, se mostró “muy agradecido” al club del Ejército ruso, con el que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias en 13 partidos.

Arrancó muy bien el delantero latinoamericano de 31 años, pero su rendimiento decayó en las últimas semanas, al igual que ocurrió con el resto de su equipo.

El CSKA, que perdió el domingo por 3-2 ante el Dinamo Moscú, acabó la liga en sexto lugar, por lo que no disputará competiciones europeas por vez primera desde 2001.

En total, desde su llegada en febrero, Rondón contribuyó en seis de los dieciséis goles del equipo en este periodo. Es decir, un 37,5% de los goles del CSKA en el campeonato desde su incorporación son con su participación, más que nadie entre sus compañeros.

Rondón fue elegido jugador más valioso del club en marzo, y además fue designado jugador de la jornada tras su magnífico partido contra el Akhmat Grozny.

“Me encuentro en un gran momento, disfrutando del fútbol como siempre, y eso se nota en cada partido que he jugado. He dado todo desde mi llegada en febrero, y eso se ha visto reflejado en el campo con goles y asistencias. Estoy muy agradecido al equipo por estos meses acá”, afirmó Rondón, máximo goleador histórico de la selección de Venezuela, tras terminar la temporada con el CSKA.

EFE

Foto: Archivo

Lavinotinto.com