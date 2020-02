Robert Hernández: “Es una jugada que se trabaja para que salga así”

Primera División

Caracas FC obtuvo su segunda victoria al hilo en la naciente temporada, al imponerse ante el Deportivo La Guaira, con un gol en el tramo final del partido.

“Es una jugada que se trabaja para que salga así. Siempre intento buscar el segundo palo“, comentó Robert Hernández, autor del tanto avileño, al cuerpo de prensa rojo.

Caracas venía de golear a Estudiantes de Mérida, por lo que acumula 6 puntos de 6 posibles en el inicio de la campaña.

“Debemos enfocarnos en nuestro juego, para que las cosas continúen saliendo como ocurrió en el primer partido ante Estudiantes. Estar pendiente de las fortalezas y debilidades del rival pero siempre dándole prioridad al juego de nosotros“, destacó el volante.

Hernández atravesó un 2019 limitado por las lesiones, por lo que espera mantenerse en forma en el nuevo año, en el que ya suma dos anotaciones.

“No quiero ponerme techo aún y comparándolo con el año pasado creo que pasé por muchas lesiones y por eso me enfoco en no recaer“, aseguró el jugador.

Foto: Prensa Caracas FC