Rivas: “El grupo cada vez se ve mejor”

Estudiantes de Mérida consiguió su segunda victoria en la naciente temporada, en una recuperación ofensiva importante.

“El grupo cada vez se ve mejor, seguimos trabajando fuertemente para demostrar todo lo que tenemos“, comentó el delantero José Alejandro Rivas, en declaraciones al cuerpo de prensa académico.

El reciente refuerzo anotó en los dos triunfos como local del cuadro emeritense, incluyendo la goleada del fin de semana ante Carabobo FC.

“Como delantero siempre sueño con el gol, me da satisfacción que he podido anotar. Espero seguir trabajando fuertemente para conseguir puesto en el once titular“, afirmó el artillero.

Para Estudiantes, el invicto de tres partidos le llega en vísperas a lo que será a partir de la próxima semana el regreso a la Copa Libertadores.

“Viene una increíble oportunidad jugando en Copa Libertadores. Día a día agarramos más el ritmo, trabajando fuertemente para estar al cien por ciento“, afirmó Rivas.

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida