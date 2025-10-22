Resultados, goles y clasificación de la segunda jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el martes y el miércoles se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la Fecha 2 de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025. Caracas FC ganó el clásico ante Deportivo Táchira.
Cuadrangular A
Monagas SC 1-2 Academia Puerto Cabello – Martes 21 octubre
Goles: Andrés Mehring 15′ ag – Mamadou Mbaye 71′ Edwuin Pernía 79′
Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)
Estadio: Monumental, Maturín
Deportivo La Guaira 1-1 Zamora FC – Martes 21 octubre
Goles: Juan Castellano 64′ – Antonio Romero 76′
Árbitro: Emikar Calderas (Lara)
Estadio: Olímpico, Caracas
Cuadrangular B
Carabobo FC 1-0 Metropolitanos FC – Miércoles 22 octubre
Goles: Miguel Ángel Pernía 48′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Deportivo Táchira 2-3 Caracas FC – Miércoles 22 octubre
Goles: Maurice Cova 28′ Adalberto Peñaranda 74′ p – Jeriel De Santis 22′ p José Hernández Chávez 63′ Daniel Rivillo 90+4′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Deportivo Táchira