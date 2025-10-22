Resultados, goles y clasificación de la segunda jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el martes y el miércoles se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la Fecha 2 de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025. Caracas FC ganó el clásico ante Deportivo Táchira.

Cuadrangular A

Monagas SC 1-2 Academia Puerto Cabello – Martes 21 octubre

Goles: Andrés Mehring 15′ ag – Mamadou Mbaye 71′ Edwuin Pernía 79′

Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)

Estadio: Monumental, Maturín

Deportivo La Guaira 1-1 Zamora FC – Martes 21 octubre

Goles: Juan Castellano 64′ – Antonio Romero 76′

Árbitro: Emikar Calderas (Lara)

Estadio: Olímpico, Caracas

Cuadrangular B

Carabobo FC 1-0 Metropolitanos FC – Miércoles 22 octubre

Goles: Miguel Ángel Pernía 48′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

Deportivo Táchira 2-3 Caracas FC – Miércoles 22 octubre

Goles: Maurice Cova 28′ Adalberto Peñaranda 74′ p – Jeriel De Santis 22′ p José Hernández Chávez 63′ Daniel Rivillo 90+4′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Foto: Prensa Deportivo Táchira