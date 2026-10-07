Resultados, goles y clasificación de la quinta jornada de la Copa Venezuela 2026

Entre el martes y el miércoles se disputaron los nueve partidos correspondientes a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2026. Caracas FC, Rayo Zuliano y Mineros de Guayana clasificaron a octavos de final.
Real Frontera 1-1 Atlético El Vigía – Martes 6 octubre
Goles: Romer Revilla 89′ – Arturo Aizpu 49′
Estadio: Sede Real Frontera, San Cristóbal
Deportivo Miranda 0-0 Ávila FC – Miércoles 7 octubre
Estadio: Brígido Iriarte, Caracas
Zamora FC 0-0 Atlético Barinas – Miércoles 7 octubre
Estadio: La Carolina, Barinas
Mineros de Guayana 1-0 Monagas SC – Miércoles 7 octubre
Goles: Juan Méndez 54′
Estadio: CTE Cachamay, Puerto Ordaz
Rayo Zuliano 3-2 Deportivo Lara – Miércoles 7 octubre
Goles: Efraín Gómez 28′ Cristian Maldonado 72′ Cristian Romero 89′ p – Dylan Alvarado 80′ Johan Arrieche 90+1′
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Ureña SC 2-2 Trujillanos FC – Miércoles 7 octubre
Goles: Carlos Pérez 13′ Eifer Lupi 34′ – Franco Díaz 3′ Nicolás Femia 11′
Estadio: El Caney, Ureña
Dynamo Puerto 0-2 Bolívar SC – Miércoles 7 octubre
Goles: Juan Monsanto 44′ José Gamboa 86′
Estadio: Francisco Massiani, Puerto La Cruz
Caracas FC 1-0 Yaracuyanos FC – Miércoles 7 octubre
Goles: Juan Sebastián González 22′ p
Estadio: Olímpico, Caracas
Barquisimeto SC 1-4 Aragua FC – Miércoles 7 octubre
Goles: José Alexander Rondón 18′ p – Romeo Di Modugno 30′ Kevin Pérez 45′ Roberto Sánchez 51′ Ronny Maza 58′
Estadio: Farid Richa, Barquisimeto
Libre: Anzoátegui FC
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Foto: Prensa Caracas FC