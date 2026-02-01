Resultados, goles y clasificación de la primera jornada del Apertura 2026

Entre el jueves y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la primera división.
Deportivo Táchira 3-1 Anzoátegui FC – Jueves 29 enero
Goles: Guillermo Fratta 68′ Adalberto Peñaranda 75′ Luis González 90+5′ – Antony Velasco 80′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Academia Puerto Cabello 1-1 Metropolitanos FC – Viernes 30 enero
Goles: Edwuin Pernía 1′ – Nicolás Fedor 56′ p
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Rayo Zuliano 0-1 Zamora FC – Sábado 31 enero
Goles: Jean Paul Madera 15′
Árbitro: Rafael Torres (Lara)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Carabobo FC 0-0 Portuguesa FC – Sábado 31 enero
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Deportivo La Guaira 2-0 Monagas SC – Sábado 31 enero
Goles: Flabián Londoño 40′ José Correa 54′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Olímpico, Caracas
Estudiantes de Mérida 2-2 Caracas FC – Domingo 1 febrero
Goles: Kevin Quejada 20′ Christopher Rodríguez 89′ – Ángel Figueroa 44′ Chris Martínez 90+5′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Metropolitano, Mérida
UCV FC 2-0 Trujillanos FC – Domingo 1 febrero
Goles: Yohan Cumana 28′ Samuel Sosa 51′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Deportivo Táchira