Resultados, goles y clasificación de la primera jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el viernes y el sábado se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 1 de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025.

Cuadrangular A

Academia Puerto Cabello 3-1 Deportivo La Guaira – Viernes 17 octubre

Goles: Abdul Awudu 16′ Jiovany Ramos 32′ Edwuin Pernía 65′ – Sebastián Castillo 49′

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

Zamora FC 2-0 Monagas SC – Viernes 17 octubre

Goles: Bruno Vides 37′ p José Sequera 78′

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: La Carolina, Barinas

Cuadrangular B

Metropolitanos FC 1-1 Deportivo Táchira – Sábado 18 octubre

Goles: Alexis Rodríguez 26′ – Roberto Rosales 29′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Olímpico, Caracas

Caracas FC 0-0 Carabobo FC – Sábado 18 octubre

Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)

Estadio: Olímpico, Caracas

