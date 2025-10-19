Buscar
Resultados, goles y clasificación de la primera jornada de la Fase Final del Clausura 2025

19 de octubre, 2025

Entre el viernes y el sábado se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 1 de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025.

Cuadrangular A

Academia Puerto Cabello 3-1 Deportivo La Guaira – Viernes 17 octubre
Goles: Abdul Awudu 16′ Jiovany Ramos 32′ Edwuin Pernía 65′ – Sebastián Castillo 49′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

Zamora FC 2-0 Monagas SC – Viernes 17 octubre
Goles: Bruno Vides 37′ p José Sequera 78′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: La Carolina, Barinas

Cuadrangular B

Metropolitanos FC 1-1 Deportivo Táchira – Sábado 18 octubre
Goles: Alexis Rodríguez 26′ – Roberto Rosales 29′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Olímpico, Caracas

Caracas FC 0-0 Carabobo FC – Sábado 18 octubre
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Olímpico, Caracas

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC

