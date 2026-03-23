Resultados, goles y clasificación de la novena jornada del Apertura 2026

Entre el sábado y el lunes se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC y Deportivo La Guaira comparten el primer lugar.
UCV FC 0-1 Deportivo La Guaira – Sábado 21 marzo
Goles: Flabián Londoño 41′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Trujillanos FC 0-3 Zamora FC – Domingo 22 marzo
Goles: José Sequera 11′ Richard Celis 62′ Erickson Gallardo 72′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Deportivo Táchira 1-0 Estudiantes de Mérida – Domingo 22 marzo
Goles: Jairo Villalpando 41′
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Portuguesa FC 1-1 Rayo Zuliano – Domingo 22 marzo
Goles: Jonathan Cañete 58′ – José Luis Ochoa 50′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Monagas SC 1-1 Caracas FC – Domingo 22 marzo
Goles: Edder Farías 42′ – Juan Sebastián González 90+6′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Monumental, Maturín
Carabobo FC 1-1 Academia Puerto Cabello – Lunes 23 marzo
Goles: Jean Fuentes 73′ – Jefre Vargas 47′
Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Metropolitanos FC 2-0 Anzoátegui FC – Lunes 23 marzo
Goles: David Guevara 51′ ag Agustín Bianciotti 82′
Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)
Estadio: Olímpico, Caracas
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Metropolitanos FC