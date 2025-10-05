Resultados, goles y clasificación de la jornada 13 del Clausura 2025

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la primera división. Academia Puerto Cabello y Metropolitanos FC completaron los clasificados a la Fase Final.
Deportivo Táchira 3-0 Carabobo FC – Sábado 4 octubre
Goles: Maurice Cova 49′ Mauro Maidana 58′ Adalberto Peñaranda 79′
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Deportivo La Guaira 2-0 Zamora FC – Sábado 4 octubre
Goles: Yackson Rivas 46′ José Alí Meza 90+1′
Árbitro: Stalin Rondón (Anzoátegui)
Estadio: Olímpico, Caracas
Caracas FC 1-5 UCV FC – Domingo 5 octubre
Goles: José Hernández Chávez 82′ – Samuel Sosa 16′ 57′ Darwin Machís 26′ Juan Camilo Zapata 67′ p 90+3′ p
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: Olímpico, Caracas
Portuguesa FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Domingo 5 octubre
Goles: Edwuin Pernía 36′ p
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Rayo Zuliano 0-1 Metropolitanos FC – Domingo 5 octubre
Goles: Nicolás Fedor 45+11′ p
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Estudiantes de Mérida 0-2 Yaracuyanos FC – Domingo 5 octubre
Goles: Víctor Viez 72′ Leomar Mosquera 79′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Finalizado en el 83′ por incidentes
Anzoátegui FC 2-2 Monagas SC – Domingo 5 octubre
Goles: Franklin González 43′ Christian Santos 58′ – Jeferson Caraballo 51′ Edder Farías 90+6′
Árbitro: Luis Salas (Carabobo)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Metropolitanos FC