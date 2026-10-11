Resultados, goles y clasificación de la jornada 12 del Clausura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la primera división. Academia Puerto Cabello y Carabobo FC clasificaron a la Fase Final.
Portuguesa FC 0-0 Deportivo La Guaira – Sábado 10 octubre
Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Deportivo Táchira 4-1 UCV FC – Sábado 10 octubre
Goles: Valentín Adamo 26′ 56′ Luis Zúñiga 46′ Rodrigo Pollero 90+6′ – Daniel De Sousa 30′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Metropolitanos FC 4-0 Rayo Zuliano – Sábado 10 octubre
Goles: Santiago Garcés 29′ ag Kavier Ortiz 32′ 59′ José Riasco 89′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Anzoátegui FC 0-1 Carabobo FC – Domingo 11 octubre
Goles: Eric Ramírez 45+3′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Trujillanos FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Domingo 11 octubre
Goles: Robinson Flores 61′
Árbitro: Carlos Marabay (Bolívar)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Caracas FC 4-1 Zamora FC – Domingo 11 octubre
Goles: Jesús Quintero 10′ 33′ Jeriel De Santis 14′ p Alejandro Villarreal 30′ – Santos Torrealba 41′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Monagas SC 2-1 Estudiantes de Mérida – Domingo 11 octubre
Goles: Fernando Basante 11′ 24′ – Jesús Lobo 65′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Monumental, Maturín
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC