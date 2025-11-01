Resultados, goles y clasificación de la cuarta jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el viernes y el sábado se disputaron los cuatro partidos correspondientes a la fecha 4 de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025. Academia Puerto Cabello y Caracas FC siguieron al frente de sus grupos.

Cuadrangular A

Zamora FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Viernes 31 octubre – Suspendido

Goles: Jayson Martínez 15′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: La Carolina, Barinas

Suspendido al MT por falla eléctrica

Deportivo La Guaira 2-1 Monagas SC – Viernes 31 octubre

Goles: Yackson Rivas 55′ Sebastián Castillo 90+2′ – Cristian Ramírez 39′

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: Olímpico, Caracas

Cuadrangular B

Caracas FC 1-1 Metropolitanos FC – Sábado 1 noviembre

Goles: José Hernández Chávez 41′ – George Ayine 44′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Olímpico, Caracas

Deportivo Táchira 1-2 Carabobo FC – Sábado 1 noviembre

Goles: Lucas Cano 8′ – Juan Diego Alegría 50′ Flabián Londoño 59′

Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC