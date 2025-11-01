Resultados, goles y clasificación de la cuarta jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el viernes y el sábado se disputaron los cuatro partidos correspondientes a la fecha 4 de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025. Academia Puerto Cabello y Caracas FC siguieron al frente de sus grupos.
Cuadrangular A
Zamora FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Viernes 31 octubre – Suspendido
Goles: Jayson Martínez 15′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Carolina, Barinas
Suspendido al MT por falla eléctrica
Deportivo La Guaira 2-1 Monagas SC – Viernes 31 octubre
Goles: Yackson Rivas 55′ Sebastián Castillo 90+2′ – Cristian Ramírez 39′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Cuadrangular B
Caracas FC 1-1 Metropolitanos FC – Sábado 1 noviembre
Goles: José Hernández Chávez 41′ – George Ayine 44′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Deportivo Táchira 1-2 Carabobo FC – Sábado 1 noviembre
Goles: Lucas Cano 8′ – Juan Diego Alegría 50′ Flabián Londoño 59′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC