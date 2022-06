Red Bulls de Cásseres avanzó a semifinales de la Open Cup

El New York Red Bulls de Cristian Cásseres Yepes superó en los cuartos de final de la US Open Cup a su rival de patio New York City.

El vinotinto disputó todo el encuentro y fue amonestado en el minuto 56, en la victoria 3-0 de su equipo.

Red Bulls llegó por sexta vez en su historia a las semifinales del tradicional torneo, instancia a la que no accedía desde 2017.

Su adversario saldrá del duelo que tendrán la próxima semana Orlando City y Nashville. En la otra llave se medirán Sacramento Republic y Sporting Kansas City.

