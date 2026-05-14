Real Sociedad de los venezolanos igualó con el Girona

La Real Sociedad de Yangel Herrera y Jon Aramburu empató este jueves con el Girona, en un encuentro de la jornada 36 de la liga española.

Herrera fue titular y disputó 87 minutos, en la igualdad 1-1 del equipo vasco como visitante.

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Aramburu también fue inicialista, jugó 87 minutos y fue amonestado.

Real Sociedad está en el octavo lugar de la clasificación, con 45 puntos en 36 fechas, con seis partidos ligueros sin ganar.

El elenco de los criollos ya tiene boleto europeo para la próxima campaña. Al ser el campeón de la Copa del Rey participará en la UEFA Europa League.

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Foto: Getty Images