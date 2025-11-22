Real Sociedad de Aramburu ganó su primer partido de visita

La Real Sociedad de Jon Aramburu triunfó este sábado ante el Osasuna, en un encuentro de la jornada 13 de la liga española.

El lateral derecho disputó todo el partido, en la victoria 1-3 del cuadro vasco como visitante.

Aramburu regresó a la acción tras superar una lesión que le impidió estar en la doble fecha FIFA con la Vinotinto y llegó a 12 juegos disputados, 11 como titular.

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Yangel Herrera no fue convocado por lesión.

Real Sociedad consiguió la primera victoria de la campaña fuera de casa, con lo que está en el décimo lugar de la clasificación, con 16 puntos en 13 fechas.

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Foto: Getty Images