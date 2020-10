Queiroz analizó cómo llegan los colombianos para medirse a la Vinotinto

La Vinotinto

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, advirtió este martes que el mediocampista Víctor Cantillo, del Corinthians brasileño, tiene problemas para llegar a Barranquilla para sumarse a la convocatoria para el debut en las eliminatorias ante Venezuela, en el partido del próximo viernes.

“No sé si Víctor Cantillo pueda llegar, en este momento todavía no sabemos. Estamos intentando que llegue“, expresó el técnico portugués en una conferencia de prensa telemática.

El estratega señaló que la dificultad radica en que no saben si por “los protocolos de bioseguridad” sea posible que Cantillo viaje o no a Barranquilla.

“El cuerpo médico de la selección piensa que sí, en estos momentos pensamos que las cosas están tranquilas. No va a llegar hoy, como esperamos, pero como hablé, la solución está ahí, no estamos aquí para crear problemas o preocupaciones en los hinchas y en la prensa“, afirmó.

De no poder llegar, Cantillo se convertiría en el quinto jugador que no puede acudir a la convocatoria tras Mateus Uribe y Luis Díaz, que juegan en el Porto y no pudieron salir del país luso por la pandemia; David Ospina, portero del Napoli que tampoco recibió autorización de su club y de las autoridades italianas para viajar, y el volante Yairo Moreno, que juega en el León mexicano y se lesionó el viernes.

En la conferencia de prensa, la primera que atiende desde que se agravó la pandemia en Colombia en marzo, Queiroz valoró el momento que vive James Rodríguez en el Everton, donde considera que está “entrenando mejor, con su confianza más alta” que en el Real Madrid.

“Ahora estoy seguro que con más rutina, confianza, más fútbol, menos lesiones, está volviendo a su posición, al lugar que le pertenece“, aseveró el portugués.

Queiroz destacó a Juan Guillermo Cuadrado, polifuncional jugador del Juventus, que, confesó, en un principio había sido convocado como lateral pero que por las bajas ahora hace parte de la lista de volantes para la doble jornada de eliminatorias, que se completará el 13 de octubre ante Chile en Santiago.

“Cuadrado es un jugador que tiene experiencia que nos da muchas soluciones. Yo pienso que hemos trabajado mucho con Juan y ahora puede jugar de delantero, mediocampista y defensor y la próxima etapa con un poquito más de trabajo puede estar en la portería“, dijo entre risas el seleccionador.

Finalmente, Queiroz se refirió a las ausencias del defensor William Tesillo, del León, y del goleador Rafael Santos Borré, figura y goleador del River Plate argentino.

“Estoy seguro que con la calidad del fútbol de Borré, que me encanta mucho, también le va a llegar su oportunidad. En esta convocatoria no está pero con tantos partidos que hay por delante estoy seguro que más tarde va a llegar y va a estar con nosotros“, señaló.

En esa línea expresó que “Colombia tiene el privilegio de tener en este momento en la posición” de centrodelantero a varios jugadores que merecen estar porque “son los mejores“.

“Todos merecen estar en la selección. Con los ciclos de entrada y salida de una selección seguro que van a llegar (en algún momento)“, afirmó el portugués.

En cuanto a Tesillo, a quien ha utilizado como carrilero, afirmó que las últimas veces que lo llamó “tenía muchos minutos en las piernas jugando de lateral izquierdo, esa era una posición en la que estaba cómodo“.

“Pero hace un tiempo que Tesillo no juega de lateral izquierdo y nosotros en una convocatoria, después de un año y con unos pocos minutos de entrenamiento, no tenemos condiciones para recuperar comportamientos técnicos y tácticos que se pierden con el tiempo“, añadió sobre el defensor que juega como central.

Y destacó que a pesar de la ausencia de Tesillo están retomando su nivel los también laterales Johan Mojica, recién fichado por el Atalanta, y Frank Fabra, del Boca Juniors.

