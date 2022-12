Quedaron definidos los octavos de final del Mundial 2022

Luego de casi dos semanas de intensa actividad, la ronda de grupos del Mundial de Catar dará paso a los octavos de final.

Con la partida prematura de selecciones como Bélgica, Alemania, Dinamarca, Uruguay y Ecuador, un conjunto de 16 países siguen en carrera por la Copa del Mundo.

Europa será el continente más representado, con 8 equipos: Países Bajos, Inglaterra, Polonia, Francia, España, Croacia, Suiza y Portugal.

Asia tendrá a Australia, Japón y Corea del Sur. África a Senegal y Marruecos.

La presencia americana se redujo de 8 aspirantes a solo 3: Argentina y Brasil por Conmebol, Estados Unidos por Concacaf.

En los octavos de final, que se disputarán entre sábado y martes, los encuentros podrán definirse en los 90 minutos, prórroga de dos tiempos de 15 minutos o penales.

Octavos de final

Sábado 3 diciembre

11:00 am Países Bajos vs. Estados Unidos (Estadio Khalifa) (49)

3:00 pm Argentina vs. Australia (Estadio Ahmad bin Ali) (50)

Domingo 4 diciembre

11:00 am Francia vs. Polonia (Estadio Al Thumama) (52)

3:00 pm Inglaterra vs. Senegal (Estadio Al Bayt) (51)

Lunes 5 diciembre

11:00 am Japón vs. Croacia (Estadio Al Janoub) (53)

3:00 pm Brasil vs. Corea del Sur (Estadio 974) (54)

Martes 6 diciembre

11:00 am Marruecos vs. España (Estadio Ciudad de la Educación) (55)

3:00 pm Portugal vs. Suiza (Estadio Lusail) (56)

Cuartos de final

Viernes 9 diciembre

11:00 am Ganador 53 vs. Ganador 54 (Estadio Ciudad Educación) (58)

3:00 pm Ganador 49 vs. Ganador 50 (Estadio Lusail) (57)

Sábado 10 diciembre

11:00 am Ganador 55 vs. Ganador 56 (Estadio Al Thumama) (60)

3:00 pm Ganador 51 vs. Ganador 52 (Estadio Al Bayt) (59)

Semifinales

Martes 13 diciembre

3:00 pm Ganador 57 vs. Ganador 58 (Estadio Lusail)

Miércoles 14 diciembre

3:00 pm Ganador 59 vs. Ganador 60 (Estadio Al Bayt)

Tercer puesto

Sábado 17 diciembre

11:00 am Perdedores semifinales (Estadio Khalifa)

Final

Domingo 18 diciembre

11:00 am Ganadores semifinales (Estadio Lusail).

