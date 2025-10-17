Puerto Cabello y Zamora arrancaron al frente del Cuadrangular A

La Fase Final del Torneo Clausura 2025 empezó este viernes con la primera jornada del Cuadrangular A.

Academia Puerto Cabello venció 3-1 a Deportivo La Guaira. Los goles del cuadro fortinero fueron del ghanés Abdul Awudu en el minuto 16, el panameño Jiovany Ramos en el 32 y Edwuin Pernía en el 65. Descontó en el 49 Sebastián Castillo.

Loading...

Zamora FC ganó 2-0 ante Monagas SC. El argentino Bruno Vides de penal en el 37 y José Sequera en el 78 fueron los anotadores. El partido estuvo detenido 10 minutos en el segundo tiempo por problemas de iluminación en el estadio.

Puerto Cabello y Zamora son los primeros punteros del grupo. La fecha seguirá el sábado con los primeros compromisos del Cuadrangular B: Metropolitanos FC-Deportivo Táchira y Caracas FC-Carabobo FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Academia Puerto Cabello