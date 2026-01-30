Puerto Cabello y Metropolitanos igualaron

El segundo partido del Torneo Apertura 2026 se dirimió con un empate 1-1 entre Academia Puerto Cabello y Metropolitanos FC.

El conjunto fortinero abrió la cuenta en el minuto 2, por medio de Edwuin Pernía tras una jugada dividida en el área rival.

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Nicolás Fedor consiguió la igualdad de penal en el 56 para un Metropolitanos que se defendió buena parte del segundo tiempo ante el asedio local.

Este sábado se jugarán tres encuentros: Rayo Zuliano-Zamora FC, Carabobo FC-Portuguesa FC y Deportivo La Guaira-Monagas SC.

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Foto: Prensa Metropolitanos FC